Медведев: проигрывая слабым игрокам, Кирьос начинает говорить о болях в колене

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал одиозное поведение австралийца Ника Кирьоса.



«Кирьос ведет себя вызывающе, но чуть по-другому. Джокович вёл себя вызывающе по отношению к победе. А Кирьос просто вызывающе. С ним многие дружат, я – нет, просто мы никогда не общались близко. В жизни он нормальный парень, но на корте у него странное поведение.

Я не психолог, не в его голове, и тем более не его друг, чтобы говорить, что у него в голове. Хотя что-то его надломило. Не психику. То ли он не всегда хочет играть в теннис, то ли наоборот ждет от самого себя настолько легкой победы, что, когда у него не получается легко, он начинает себя так вести.



Он может вести себя вызывающе, как молодой Джокович, но именно по отношению к победе над соперником. А когда он играет против слабых, и у него что-то не получается, вот тогда он начинает выпендриваться, подавать с руки, говорить, что у него болит колено. Потому что не хочет показывать, что ему тяжело играть с этим соперником», – цитирует Медведева Eurosport.