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Карреньо-Буста: представители NextGen не дотягивают до уровня «Большой тройки»

Карреньо-Буста: представители NextGen не дотягивают до уровня «Большой тройки»
Теннис / ATP

Испанец Пабло Карреньо-Буста проанализировал борьбу поколений в теннисе. Теннисист считает, что любому из представителей АТР тура далеко до игроков из «Большой тройки».

«Роджер, Рафа и Новак просто невероятны. Невзирая на то, что представители NextGen уже добились некоторых больших побед, они по-прежнему не дотягивают до уровня «Большой тройки».

Среднее поколение уже показало некоторые вещи в этом плане. В определённом смысле они обошли NextGen. Это прекрасно», – цитирует Карреньо-Бусту Tennis World USA.

Стоит отметить, что ранее в теннисе выделяли «Большую четвёрку» – к Надалю, Федереру и Джоковичу относили и Энди Маррея. Впрочем, после травмы и спада в результатах британец выпал из звёздной компании.

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