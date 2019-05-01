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Шварцман уступил Гарину во втором круге соревнований в Мюнхене

Шварцман уступил Гарину во втором круге соревнований в Мюнхене
Теннис / ATP

Аргентинский теннисист Диего Шварцман (6) не сумел пробиться в четвертьфинал грунтовых соревнований в Мюнхене (Германия). В двух партиях он уступил чилийцу Кристьяну Гарину со счётом 1:6, 5:7.

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. На счету Шварцмана 4 двойные ошибки и два брейк-пойнта из четырёх. Победитель встречи отметился 2 подачами навылет, 2 двойными ошибками и шестью брейками.

Следующим соперником Гарина станет победитель пары Александр Зверев (Германия, 1) – Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина).

Действующим чемпионом соревнований в Мюнхене является немец Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее соотечественника Филипа Кольшрайбера со счётом 6:3, 6:3.

01 мая 2019 года, среда. 12:00 МСК
Мюнхен. 2-й круг
Матч окончен
Кристьян Гарин
47
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
2 : 0
Диего Шварцман
24
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
1 2 3
           
6 7  
1 5  
           
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