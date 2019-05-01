Шварцман уступил Гарину во втором круге соревнований в Мюнхене

Аргентинский теннисист Диего Шварцман (6) не сумел пробиться в четвертьфинал грунтовых соревнований в Мюнхене (Германия). В двух партиях он уступил чилийцу Кристьяну Гарину со счётом 1:6, 5:7.



Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. На счету Шварцмана 4 двойные ошибки и два брейк-пойнта из четырёх. Победитель встречи отметился 2 подачами навылет, 2 двойными ошибками и шестью брейками.



Следующим соперником Гарина станет победитель пары Александр Зверев (Германия, 1) – Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина).



Действующим чемпионом соревнований в Мюнхене является немец Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее соотечественника Филипа Кольшрайбера со счётом 6:3, 6:3.