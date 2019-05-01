А. Зверев: я по-прежнему третий по игре на грунте после Надаля и Тима

Третья ракетка мира из Германии Александр Зверев считает себя одним из лучших теннисистов мира по игре на грунтовом покрытии.



«Мюнхен — это место, где для меня начиналось всё хорошее. Два года назад я выиграл здесь, следом победил в Риме. Я получаю здесь много положительных эмоций и энергии. Надеюсь, именно здесь мой сезон перевернётся – ни для кого не секрет, что сейчас я играю плохо. Я должен выиграть один или два матча, чтобы всё снова стало лучше.



Насколько я силён на грунте? Ничего не изменилось – я по-прежнему третий в туре по игре на этом покрытии после Надаля и Тима», – цитирует Зверева Tennis World USA.

Стоит отметить, что из 10 завоёванных трофеев 22-летнего немца четыре было выиграно на грунте. В текущем сезоне Александр выиграл лишь два из пяти матчей на этом покрытии.

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