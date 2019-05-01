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Дж. Маррей: ужасная погода в Великобритании мешает развитию тенниса

Дж. Маррей: ужасная погода в Великобритании мешает развитию тенниса
Теннис / ATP

Джуди Маррей, мать Энди и Джейми Марреев пояснила, почему в Великобритании не так много хороших теннисистов.

«В Великобритании ужасная погода и практически нет помещений, поэтому теннис и не может похвастать большим успехом. Как вызнаете, теннис больше похоже на летний спорт.

Я начинала свою деятельность в теннисе в качестве волонтёра, когда мои дети были ещё малышами. Кстати, в детстве Энди играл двуручным форхендом, как Фабрис Санторо», – цитируе Джуди Tennis World USA.

Её младший сын Энди является единственным в истории двукратным победителем Олимпийских игр в одиночном разряде. Кроме того, Энди трижды выигрывал одиночные турниры «Большого шлема».

33-летний Джейми — экс первая ракетка мира в парном разряде и двукратный чемпион парных мэйджоров.

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