Калинская и Кужмова победили на старте турнира в Праге, отыграв 2 матчбола

Российская теннисистка Анна Калинская и представительница Словакии Виктория Кужмова пробились в четвертьфинал турнира в Праге (Чехия) в парном разряде. На старте соревнований они одолели Алицию Росольскую и Игу Свёнтек из Польши со счётом 7:5, 6:7 (6:8), [13:11]. Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут.

Анна и Виктория дважды подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 3 эйса, 5 двойных ошибок и 4 брейка. Россиянка и словачка отыграли два матчбола.

За выход в полуфинал Калинская и Кужмова поспорят с японкой Мию Като и австралийкой Сторм Сэндерс. Турнир завершится 4 мая.

Под первым номером на соревнованиях в столице Чехии посеяны американка Николь Меликар и хозяйка кортов Квета Пешке.