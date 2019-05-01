Сизикова и Ниномия вышли в 1/4 финала турнира в Праге, отыграв 2 матчбола

Российская теннисистка Яна Сизикова пробилась в четвертьфинал турнира в Праге (Чехия) в парном разряде. На старте соревнований она в дуэте с представительницей Японии Макото Ниномией одолела хозяек кортов Люси Шафаржову и Барбору Штефкову со счётом 6:4, 4:6, [13:11]. Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту.



Сизикова и Ниномия дважды подали навылет, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 2 эйса, 1 двойная ошибка и 5 брейков. Россиянка и японка отыграли два матчбола.



За выход в полуфинал Яна и Макото поспорят с чешками Денисой Аллертовой и Терезой Шмитковой. Турнир в столице Чехии завершится 4 мая.

Под первым номером посеяны американка Николь Меликар и хозяйка кортов Квета Пешке.