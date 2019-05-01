Люси Шафаржова завершила карьеру

Чешская теннисистка Люси Шафаржова провела свой последний матч в профессиональной карьере. На старте турнира в Праге она в дуэте с соотечественницей Барборой Штефковой проиграла россиянке Яне Сизиковой и японке Макото Ниномии со счётом 4:6, 6:4, [11:13].

Ранее Люси сообщила, что турнир в столице Чехии будет последним в её карьере. В одиночном разряде она не заявлена.



Лучший сезон Шафаржова провела в 2015 году, сумев выйти в финал Открытого чемпионата Франции и выиграв «Ролан Гаррос» и Australian Open в парном разряде. 14 сентября 2015 года Шафаржова стала пятой ракеткой мира, и это её наивысшая позиция в рейтинге WTA. Два года спустя чешка стала лидером парного рейтинга WTA.



С 2015 года спортсменку преследуют травмы, которые и стали основной причиной решения завершить карьеру. В минувшем сезоне Люси провела 23 поединка и выиграла 12 из них.

Всего она выиграла 5 турниров «Большого шлема» в парном разряде, 5 раз становилась победительницей Кубка Федерации. Люси — бронзовый призёр Олимпиады 2016 года, чемпионка 7 турниров WTA в одиночном разряде.