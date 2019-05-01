Чемпионка Уимблдона-2013 призналась в безответной любви к Джеку Соку

Французская теннисистка Марион Бартоли, завершившая профессиональную карьеру в возрасте 28 лет, в своей автобиографии призналась в любви к американцу Джеку Соку.



«Во время того самого Уимблдона я была просто без ума от Джека Сока, который тогда встречался со Слоан Стивенс.



На протяжении всего турнира я играла в браслете, который мне дали в Истборне. На нём были выгравированы буквы «J» и «S». Я думала, что он никогда не узнает об этом, хоть и знала, что у него нет абсолютно никаких шансов на отношения», – цитирует Бартоли bolamarela.pt.



Интересно, что в 2013 году журналисты обратили внимание на тёплые отношения теннисистов, однако сама Бартоли решительно опровергла возможные слухи, заявив, что они с Соком являются лишь друзьями.

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