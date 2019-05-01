Тренер: Федерер готовится к грунту, как ребёнок к первой школьной поездке

Пьер Паганини, фитнес-тренер Роджера Федерера прокомментировал подготовку 37-летнего швейцарца к грунтовому сезону.



«Наша работа продлится до 5 мая, поэтому пока рано делать какие-то выводы. Можно лишь сказать, что процесс идёт хорошо.



Он как ребенок, отправляющийся в свою первую школьную поездку. Просто замечательно видеть этот энтузиазм, он положительно влияет на качество тренировочных занятий.

В случае с Роджером энтузиазм всегда совпадает с амбициями и наоборот. Думаю, что Роджер может показать отличные результаты на любой поверхности. Он выходит на каждый турнир, как будто он его первый и последний», – цитирует Паганини Ubitennis.



Напомним, Федерер сыграет на грунтовых соревнованиях впервые за два сезона. Свой первый матч он проведёт на «Мастерсе» в Мадриде.