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Зверев начал защиту титула в Мюнхене с победы над Лондеро

Зверев начал защиту титула в Мюнхене с победы над Лондеро
Теннис / ATP

Третья ракетка мира из Германии Александр Зверев с победы стартовал на грунтовых соревнованиях в Мюнхене (Германия). В двух партиях он обыграл аргентинского теннисиста Хуана-Игнасио Лондеро со счётом 7:5, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. На счету Зверева 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 7. Лондеро отметился 1 подачей навылет, 3 двойными ошибками и стопроцентной реализацией брейк-пойнтов – 2 из 2.

Следующим соперником первого номера посева станет чилиец Кристьян Гарин, ранее обыгравший аргентинца Диего Шварцмана.

Действующим чемпионом соревнований в Мюнхене является Зверев-младший. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее соотечественника Филипа Кольшрайбера со счётом 6:3, 6:3.

01 мая 2019 года, среда. 14:45 МСК
Мюнхен. 2-й круг
Матч окончен
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
2 : 0
Хуан-Игнасио Лондеро
80
Аргентина
Хуан-Игнасио Лондеро
Х. Лондеро
1 2 3
           
7 6  
5 1  
           
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