Зверев начал защиту титула в Мюнхене с победы над Лондеро

Третья ракетка мира из Германии Александр Зверев с победы стартовал на грунтовых соревнованиях в Мюнхене (Германия). В двух партиях он обыграл аргентинского теннисиста Хуана-Игнасио Лондеро со счётом 7:5, 6:1.



Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. На счету Зверева 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 7. Лондеро отметился 1 подачей навылет, 3 двойными ошибками и стопроцентной реализацией брейк-пойнтов – 2 из 2.



Следующим соперником первого номера посева станет чилиец Кристьян Гарин, ранее обыгравший аргентинца Диего Шварцмана.



Действующим чемпионом соревнований в Мюнхене является Зверев-младший. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее соотечественника Филипа Кольшрайбера со счётом 6:3, 6:3.