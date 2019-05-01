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Кузнецова проиграла 146-й ракетке мира во втором круге турнира в Праге

Кузнецова проиграла 146-й ракетке мира во втором круге турнира в Праге
Теннис / WTA

Российская теннисистка Светлана Кузнецова, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнира в Праге (Чехия), не смогла пробиться в четвертьфинал, проиграв представительнице Швейцарии Хиль Белен Тайхман (Q) со счётом 6:2, 3:6, 2:6. Продолжительность поединка составила 1 час 40 минут.

Светлана 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету 146-й ракетки мира 1 эйс, 1 двойная ошибка и 5 брейков.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Тайхман в Праге.

За выход в полуфинал Тайхман поспорит с немкой Тамарой Корпач (LL).

В 2018 году победительницей турнира в Праге стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 4:6, 6:2, 6:3.

Прага. Женщины. Второй круг
Тамара Корпач (Германия, LL) — Анна Шмидлова (Словакия) — 4:6, 6:3, 6:0.
Бернарда Пера (США) — Антония Лоттнер (Германия, Q) — 6:2, 6:4.
Ван Цян (Китай, 3) — Мэнди Минелла (Люксембург) — 6:1, 4:6, 6:4.

01 мая 2019 года, среда. 14:45 МСК
Прага. 2-й круг
Матч окончен
Светлана Кузнецова
109
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
1 : 2
Хиль Белен Тайхман
146
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
1 2 3
           
6 3 2
2 6 6
           
01 мая 2019 года, среда. 12:00 МСК
Прага. 2-й круг
Матч окончен
Тамара Корпач
151
Германия
Тамара Корпач
Т. Корпач
2 : 1
Анна Шмидлова
103
Словакия
Анна Шмидлова
А. Шмидлова
1 2 3
           
4 6 6
6 3 0
           
01 мая 2019 года, среда. 12:00 МСК
Прага. 2-й круг
Матч окончен
Антония Лоттнер
157
Германия
Антония Лоттнер
А. Лоттнер
0 : 2
Бернарда Пера
105
США
Бернарда Пера
Б. Пера
1 2 3
           
2 4  
6 6  
           
01 мая 2019 года, среда. 12:00 МСК
Прага. 2-й круг
Матч окончен
Мэнди Минелла
100
Люксембург
Мэнди Минелла
М. Минелла
1 : 2
Ван Цян
16
Китай
Ван Цян
В. Цян
1 2 3
           
1 6 4
6 4 6
           
Кузнецова: наверное, у меня было что-то не так с левшами
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