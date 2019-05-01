Кузнецова проиграла 146-й ракетке мира во втором круге турнира в Праге

Российская теннисистка Светлана Кузнецова, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнира в Праге (Чехия), не смогла пробиться в четвертьфинал, проиграв представительнице Швейцарии Хиль Белен Тайхман (Q) со счётом 6:2, 3:6, 2:6. Продолжительность поединка составила 1 час 40 минут.
Светлана 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету 146-й ракетки мира 1 эйс, 1 двойная ошибка и 5 брейков.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Тайхман в Праге.
За выход в полуфинал Тайхман поспорит с немкой Тамарой Корпач (LL).
В 2018 году победительницей турнира в Праге стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 4:6, 6:2, 6:3.
Прага. Женщины. Второй круг
Тамара Корпач (Германия, LL) — Анна Шмидлова (Словакия) — 4:6, 6:3, 6:0.
Бернарда Пера (США) — Антония Лоттнер (Германия, Q) — 6:2, 6:4.
Ван Цян (Китай, 3) — Мэнди Минелла (Люксембург) — 6:1, 4:6, 6:4.
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