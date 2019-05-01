Конта вышла в четвертьфинал турнира в Рабате, в трёх сетах обыграв Богдан

Британская теннисистка Йоханна Конта, посеянная под седьмым номером на турнире в Рабате (Морокко), в матче второго круга в трёх сетах обыграла румынку Ану Богдан со счётом 6:1, 6:7 (6:8), 6:2. Соперницы прежде не играли друг с другом.



Продолжительность поединка составила 2 часа 1 минуту. Конта 5 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 9. На счету румынской теннисистки ни одного эйса, три двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.



В четвертьфинале Конта сыграет с Се Шувэй (Китайский Тайбэй), обыгравшей в трёх сетах испанку Лару Арруабаррену – 4:6, 7:5, 6:3.



Действующей победительницей турнира в Рабате является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она в двух партиях переиграла Айлу Томлянович из Австралии со счётом – 6:2, 7:6 (7:4).

