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Конта вышла в четвертьфинал турнира в Рабате, в трёх сетах обыграв Богдан

Конта вышла в четвертьфинал турнира в Рабате, в трёх сетах обыграв Богдан
Теннис / WTA

Британская теннисистка Йоханна Конта, посеянная под седьмым номером на турнире в Рабате (Морокко), в матче второго круга в трёх сетах обыграла румынку Ану Богдан со счётом 6:1, 6:7 (6:8), 6:2. Соперницы прежде не играли друг с другом.

Продолжительность поединка составила 2 часа 1 минуту. Конта 5 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 9. На счету румынской теннисистки ни одного эйса, три двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В четвертьфинале Конта сыграет с Се Шувэй (Китайский Тайбэй), обыгравшей в трёх сетах испанку Лару Арруабаррену – 4:6, 7:5, 6:3.

Действующей победительницей турнира в Рабате является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она в двух партиях переиграла Айлу Томлянович из Австралии со счётом – 6:2, 7:6 (7:4).

01 мая 2019 года, среда. 14:30 МСК
Рабат. 2-й круг
Матч окончен
Йоханна Конта
47
Великобритания
Йоханна Конта
Й. Конта
2 : 1
Ана Богдан
132
Румыния
Ана Богдан
А. Богдан
1 2 3
           
6 6 6 6
1 7 8 2
           
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