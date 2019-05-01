Вихлянцева обыграла Потапову во втором круге турнира в Праге

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева в поединке за выход в четвертьфинал турнира в Праге (Чехия) в трёх сетах обыграла свою соотечественницу Анастасию Потапову – 6:4, 2:6, 7:5. Соперницы впервые сыграли друг с другом.



Продолжительность поединка составила 2 часа 18 минут. Вихлянцева ни разу не подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 6 боейк-пойнтов из 10. На счету Потаповой 1 эйс, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.



В матче за выход в полуфинал Вихлянцевой будет противостоять Каролина Мухова из Чехии, в трёх сетах обыгравшая американку Дженнифер Брэйди – 6:4, 3:6, 7:6 (7:2).



Действующей победительницей турнира в Праге является чешская теннисистка Петра Квитова, в прошлогоднем финале одолевшая румынку Михаэла Бузэрнеску – 4:6, 6:2, 6:3.

