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Вихлянцева обыграла Потапову во втором круге турнира в Праге

Вихлянцева обыграла Потапову во втором круге турнира в Праге
Теннис / WTA

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева в поединке за выход в четвертьфинал турнира в Праге (Чехия) в трёх сетах обыграла свою соотечественницу Анастасию Потапову – 6:4, 2:6, 7:5. Соперницы впервые сыграли друг с другом.

Продолжительность поединка составила 2 часа 18 минут. Вихлянцева ни разу не подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 6 боейк-пойнтов из 10. На счету Потаповой 1 эйс, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В матче за выход в полуфинал Вихлянцевой будет противостоять Каролина Мухова из Чехии, в трёх сетах обыгравшая американку Дженнифер Брэйди – 6:4, 3:6, 7:6 (7:2).

Действующей победительницей турнира в Праге является чешская теннисистка Петра Квитова, в прошлогоднем финале одолевшая румынку Михаэла Бузэрнеску – 4:6, 6:2, 6:3.

01 мая 2019 года, среда. 16:40 МСК
Прага. 2-й круг
Матч окончен
Наталья Вихлянцева
113
Россия
Наталья Вихлянцева
Н. Вихлянцева
2 : 1
Анастасия Потапова
74
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
1 2 3
           
6 2 7
4 6 5
           
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