Калинская вышла в полуфинал турнира в Праге в парном разряде

Российская теннисистка Анна Калинская в паре с Викторией Кужмовой из Словакии в четвертьфинальном матче турнира в Праге (Чехия) обыграла японку Мию Като и австралийку Сторм Сэндерс со счётом 6:4, 1:6, 10:5.



Продолжительность поединка составила 1 час 20 минут. Российско-словацкая пара 2 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 10. На счету их соперниц 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.



За выход в финал Калинская и Кужмова поспорят с победителем матча Далила Якупович (Словения) / Паула Каня (Польша) — Суко Аояма (Япония) / Эбигейл Спирс (США).



Действующими чемпионками турнира в Праге в парном разряде являются американка Николь Мелихар и чешка Квета Пешке. В прошлогоднем финале они оказались сильнее Михаэлы Бузарнеску из Румынии и Лидии Морозовой из Беларуси со счётом 6:4, 6:2.

