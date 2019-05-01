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Зверев: надеюсь, не остановлюсь на победе над Лондеро

Зверев: надеюсь, не остановлюсь на победе над Лондеро
Теннис / ATP

Третья ракетка мира немец Александр Зверев, одолевший во втором круге турнира в Мюнхене аргентинского теннисиста Хуана-Игнасио Лондеро со счётом 7:5, 6:1, поделился впечатлениями от матча.

«Здорово играть здесь, в Германии. Зрители всегда очень поддерживали меня, местная публика просто потрясающая. С нетерпением ждал этого турнира, он особенный.

Лондеро — очень хороший игрок, особенно на грунте. Он уже выиграл турнир в этом году, поэтому победа над ним — хорошее начало. Надеюсь, я не остановлюсь на этом», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.

Зверев — действующий чемпион турнира в Мюнхене. В финале прошлогоднего розыгрыша он со счётом 6:3, 6:3 обыграл соотечественника — Филиппа Кольшрайбера.

01 мая 2019 года, среда. 14:45 МСК
Мюнхен. 2-й круг
Матч окончен
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
2 : 0
Хуан-Игнасио Лондеро
80
Аргентина
Хуан-Игнасио Лондеро
Х. Лондеро
1 2 3
           
7 6  
5 1  
           
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