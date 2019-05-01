Зверев: надеюсь, не остановлюсь на победе над Лондеро

Третья ракетка мира немец Александр Зверев, одолевший во втором круге турнира в Мюнхене аргентинского теннисиста Хуана-Игнасио Лондеро со счётом 7:5, 6:1, поделился впечатлениями от матча.



«Здорово играть здесь, в Германии. Зрители всегда очень поддерживали меня, местная публика просто потрясающая. С нетерпением ждал этого турнира, он особенный.



Лондеро — очень хороший игрок, особенно на грунте. Он уже выиграл турнир в этом году, поэтому победа над ним — хорошее начало. Надеюсь, я не остановлюсь на этом», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.



Зверев — действующий чемпион турнира в Мюнхене. В финале прошлогоднего розыгрыша он со счётом 6:3, 6:3 обыграл соотечественника — Филиппа Кольшрайбера.