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Синякова — в четвертьфинале турнира в Праге

Синякова — в четвертьфинале турнира в Праге
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Катержина Синякова, посеянная на турнире в Праге (Чехия) под шестым номером, во втором круге переиграла Яну Чепелову из Словакии — 6:1, 6:3. Счёт личных встреч стал 3-0 в пользу Синяковой.

Продолжительность поединка составила 1 час 7 минут. Синякова 5 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Чепеловой 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт при одной попытке.

В матче за выход в полуфинал Синякова сыграет со своей соотечественницей Барборой Стрыцовой, посеянной под девятым номером.

Женщины. Прага. Второй круг

Дженнифер Брэйди (США) — Каролина Мухова (Чехия) — 4:6, 6:3, 6:7 (2:7)

Барбора Стрыцова (9, Чехия) — Джессика Пегула (США) — 7:5, 6:2.

01 мая 2019 года, среда. 16:30 МСК
Прага. 2-й круг
Матч окончен
Яна Чепелова
232
Словакия
Яна Чепелова
Я. Чепелова
0 : 2
Катержина Синякова
44
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
1 2 3
           
1 3  
6 6  
           
01 мая 2019 года, среда. 15:00 МСК
Прага. 2-й круг
Матч окончен
Дженнифер Брэйди
83
США
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
1 : 2
Каролина Мухова
106
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
1 2 3
           
4 6 6 2
6 3 7 7
           
01 мая 2019 года, среда. 19:45 МСК
Прага. 2-й круг
Матч окончен
Барбора Стрыцова
39
Чехия
Барбора Стрыцова
Б. Стрыцова
2 : 0
Джессика Пегула
78
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
1 2 3
           
7 6  
5 2  
           
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