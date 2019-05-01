Синякова — в четвертьфинале турнира в Праге

Чешская теннисистка Катержина Синякова, посеянная на турнире в Праге (Чехия) под шестым номером, во втором круге переиграла Яну Чепелову из Словакии — 6:1, 6:3. Счёт личных встреч стал 3-0 в пользу Синяковой.



Продолжительность поединка составила 1 час 7 минут. Синякова 5 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Чепеловой 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт при одной попытке.



В матче за выход в полуфинал Синякова сыграет со своей соотечественницей Барборой Стрыцовой, посеянной под девятым номером.



Женщины. Прага. Второй круг



Дженнифер Брэйди (США) — Каролина Мухова (Чехия) — 4:6, 6:3, 6:7 (2:7)



Барбора Стрыцова (9, Чехия) — Джессика Пегула (США) — 7:5, 6:2.