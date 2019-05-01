Шарапова снялась с турнира в Риме

Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от участия на турнире в Риме (Италия), который пройдёт с 12 по 20 мая. Её место займёт Виктория Кужмова из Словакии.



Шарапова продолжает восстанавливаться после травмы плеча, которую получила в феврале на турнире в Санкт-Петербурге. Ранее она надеялась восстановиться к турниру в Штутгарте (Германия). Организаторы предоставили Шараповой wild card, однако восстановление затянулось. Сроки возвращения россиянки на корт не называются.



В настоящий момент Шарапова располагается на 28-й строчке рейтинга женской теннисной ассоциации (WTA), однако после пропуска турнира в Риме она опустится в середину первой сотни.



В нынешнем сезоне 31-летняя теннисистка приняла участие в трёх турнирах, два из которых не сумела доиграть из-за травмы плеча. В восьми сыгранных матчах Мария одержала шесть побед. На Открытом чемпионате Австралии Шарапова дошла до четвёртого круга, где уступила хозяйке соревнований Эшли Барти.