Сегодня, 2 мая, состоится матч второго круга турнира в Мюнхене (Германия), в котором сыграют россиянин Карен Хачанов, посеянный под вторым номером, и представитель Германии Филипп Кольшрайбер. Начало поединка запланировано на 15:00 мск.



По личным встречам впереди Кольшрайбер — 2-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Кольшрайбер в Мюнхене.



Победитель этого поединка за выход в полуфинал поспорит либо с американцем Денисом Кудлой, либо с итальянцем Маттео Берреттини. Соревнования с призовым фондом € 524 340 завершатся 5 мая.



В 2018 году чемпионом турнира в Мюнхене стал немец Александр Зверев. В финале он обыграл Кольшрайбера со счётом 6:3, 6:3.

Александр Зверев подбирается к хет-трику Третья ракетка мира Зверев пытается прервать сезон без титулов в счастливом для себя Мюнхене. Туда же отправился и россиянин Хачанов.