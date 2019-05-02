Чемпион «Ролан Гаррос»-1976: Федерер был плохим парнем

Победитель Открытого чемпионата Франции 1976 года, бывший итальянский теннисист Адриано Панатта рассказал, как с годами изменилось поведение на корте 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера.



«Я следил за ним, как только началась его карьера. Сейчас он идеален, не злится на корте, но раньше он бросал ракетки и плохо себя вёл. Он был плохим парнем. Теперь он повзрослел. Однако я всегда говорил, что он выполняет удары как никто другой», — приводит слова Панатты Tennis World USA.

В нынешнем сезоне 37-летний уроженец Базеля выиграл два турнира ATP — в Дубае и Майами. Всего на его счету 101 титул в одиночном разряде. В рейтинге ATP от 29 апреля Федерер занимает четвёртую строчку.