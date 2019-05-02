С. Уильямс рассказала о случае, который разбил ей сердце

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс рассказала о моменте в материнстве, который она не может забыть.



«Мне было так грустно, когда я пропустила первые шаги дочери. Это разбило мне сердце. Я знаю, что такое бывало у многих родителей, но я была просто разбита в тот момент. Я желаю Олимпии прожить жизнь как можно лучше и правильнее», — приводит слова Уильямс Tennis World USA.



Серена также ответила на вопрос о том, какой совет она может дать молодым людям.

«Вам нужно с правильным настроем подходить к вещам, которых могут вас пугать. Это важно, потому что всё дело в психологии. Если справитесь в психологическом плане, то и с другими трудностями совладаете. Когда начинаете новый проект, не теряйте позитивный настрой», — сказала Уильямс.

Серена вернётся на корт на турнире в Риме, который стартует 12 мая.