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Т. Надаль: в начале карьеры Рафаэля я не заботился о его физической подготовке

Т. Надаль: в начале карьеры Рафаэля я не заботился о его физической подготовке
Теннис / ATP

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, рассказал о методах подготовки племянника.

«В начале карьеры Рафаэля я не очень заботился о его физической подготовке. Я хотел, чтобы он учился бить по мячу. Кроме того, у Рафаэля было не так много времени на тренировки – параллельно он учился и играл в футбол.

Даже когда мы могли тренироваться в течение двух часов, я хотел, чтобы он был на корте. Поскольку мы тренировались с высокой интенсивностью, он тренировал и физику тоже, но не в первую очередь.

Если вы профессионал, и у вас есть целый день на тренировки, следует хорошо позаботиться о физической части. Но если вам 10, 13 лет, я бы больше посвятил себя технической части», – цитирует Тони Tennis World USA.

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