130-я ракетка мира — о передаче данных про договорные матчи: меня использовали

130-я ракетка мира, аргентинский теннисист Марко Трунгеллити, ставший информатором организации Tennis Integrity Unit, признался, что после передачи данных о договорных матчах с участием его соотечественников он стал объектом нападок.

«Меня просто использовали и словно выбросили в море. Это была катастрофа. Я до сих пор расплачиваюсь за свой поступок», — приводит слова Трунгеллити AP.

Марко стал свидетелем в деле о трёх аргентинских игроках, подозревавшихся в участии в договорных матчах. В частности, одним из теннисистов является Николас Киккер, бывшая 84-я ракетка мира.

«Договорные матчи касаются не только игроков. Многие тренеры также вовлечены в это. Очень многие. Больше, чем вы думаете. Если вы слабы ментально, то соглашаетесь на это, потому что на кону лёгкие деньги», — сказал аргентинец.

Марко признался, что после его слов другие игроки отвернулись от него. Стресс вызвал у аргентинца проблемы со здоровьем и игрой.

После выхода интервью Трунгеллити организация Tennis Integrity Unit поддержала спортсмена: «Он действовал очень честно в интересах спорта. Его мужество и принципиальность в борьбе с коррупцией в спорте должна вызывать восхищение».