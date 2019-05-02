Джокович: славянские корни повлияли на моё развитие и теннис

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о своём отношении к Сербии.



«Иногда я задаюсь вопросом: Смог бы я себя реализовать себя в политике? Всё, что я делаю, я стараюсь делать добросовестно и ответственно, тратя на это всё свое время.



Я не знаю, как делать вещи без полной отдачи им. Всегда стараюсь помочь и представлять свою страну как можно лучше. Когда я общаюсь с людьми в Сербии, это приносит мне смирение, которое является главной целью всего. Но я не хочу ограничиваться своей страной, любить только её или ненавидеть других – я люблю весь мир.



У всех нас есть генетическая память. Есть и причины родиться в определённом месте в определённое время. Мои славянские корни, безусловно, повлияли на моё развитие и мой теннис.



Я вырос во время войны под бомбёжками, поэтому был вынужден бороться дважды, чтобы добиться успеха», – цитирует Джоковича L'Equipe.