Тим: Надаль по-прежнему главный фаворит любого грунтового турнира

Австрийский теннисист Доминик Тим не считает, что неудачи второй ракетки мира Рафаэля Надаля в начале грунтового сезона могут повлиять на его дальнейшие выступления на этом покрытии.



«Я не изменил своего мнения о том, что Рафа всегда является самым большим фаворитом любого грунтового турнира.



Впрочем, я люблю «Ролан Гаррос» и хорошо выступал на нём в течение последних трёх лет. Надеюсь, что такая тенденция сохранится, но сейчас все мои мысли лишь о соревнованиях в Мадриде. «Ролан Гаррос» всё ещё достаточно далеко, но я уже доволен своей формой.



В Мадрид я еду с хорошим настроением, но особенность тенниса заключается в том, что всё придётся снова начинать с нуля», – цитирует Тима Sport24.co.za.

В текущем сезоне Надаль провёл восемь матчей на грунте, в которых потерпел два поражения. Столько же поражений у испанца было за два предыдущих сезона при 50 победах.

Впервые за 15 лет Надаль до мая не выиграл ни одного турнира