Навратилова назвала главного фаворита крупного турнира в Мадриде

18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» Мартина Навратилова сообщила, что считает чешку Петру Квитову главным фаворитом предстоящего крупного турнира в Мадриде. Соревнования категории Premier Mandatory пройдут с 4 по 11 мая.



«Всего два с половиной года назад Петра пережила нападение в собственном доме. Были сомнения, сможет ли она вообще играть в теннис вновь, а теперь она всего в нескольких очках от звания первой ракетки мира. Впервые занять первую строчку, пережив такое, — это было бы потрясающе.



Я бы хотела, чтобы в этом сезоне она вновь выиграла турнир «Большого шлема». Она опасна на любом покрытии, и даже может победить на «Ролан Гаррос», хотя многое будет зависеть от условий. Когда Петра на ходу, она может победить любую соперницу.



Она будет главным фаворитом турнира в Мадриде. Ей нравится покрытие местных кортов. К тому же мяч там летит быстрее из-за высоты. На этом турнире побеждают игроки с мощными ударами, как Петра. Она трижды выигрывала титул в Мадриде и вновь будет фаворитом", — цитирует Навратилову официальный сайт тура.

В прошлогоднем финале Квитова победила голландку Кики Бертенс со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.