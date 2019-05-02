Циципас третьим в АТР выиграл 20 матчей за сезон, лидирует – Медведев

Греческий теннисист Стефанос Циципас стал третьим представителем АТР-тура, которому в 2019 году удалось выиграть 20 матчей. Свою очередную победу 10-я ракетка мира одержал во втором раунде соревнований в Эшториле (Португалия), обыграв аргентинца Гидо Андреосси со счётом 6:3, 6:4.



Ранее рубеж в 20 побед за текущей сезон преодолели ещё два теннисиста. Аргентинец Гидо Пелья выиграл 21 встречу из 30, в которых он участвовал, а россиянин Даниил Медведев, лидирующий по данному показателю, имеет 25 побед в 33 встречах.



Напомним, Пелья является 26-й ракеткой мира, Медведев – 14-й номер рейтинга АТР. Стоит отметить, что Медведев на этой неделе взял паузу в выступлениях, тогда как и Пелья, и Циципас выступают – Гидо играет в Мюнхене, а Стефанос – в Эшториле.