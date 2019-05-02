Калинская и Кужмова вышли в финал турнира в Праге, отыграв 3 матчбола

Российская теннисистка Анна Калинская и представительница Словакии Виктория Кужмова пробились в финал турнира WTA в Праге (Чехия) в парном разряде. В полуфинале они одолели словенку Далилу Якупович и Паулу Каню из Польши со счётом 3:6, 7:6 (9:7), [10:1]. Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут.



Анна и Виктория трижды подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 1 из 11 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 2 эйса, 1 двойная ошибка и 3 брейка. Во втором сете россиянка и словачка отыграли 3 матчбола.



В финале соревнований в столице Чехии Калинская и Кужмова поспорят с победительницами матча Николь Меликар (США)/Квета Пешке (Чехия, 1) — Дениса Аллертова (Чехия)/Тереза Шмиткова (Чехия).

Турнир в Праге завершится 4 мая.