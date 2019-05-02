Вихлянцева проиграла в 1/4 финала турнира в Праге, совершив 10 двойных ошибок

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не смогла пробиться в полуфинал турнира в Праге (Чехия), в двух партиях проиграв представительнице Чехии Каролине Муховой, получившей «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.

Вихлянцева 1 раз подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и взяла 3 гейма на подаче соперницы. На счету Каролины 4 эйса, 2 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в финал Мухова поспорит с американкой Бернардой Перой, которая обыграла китаянку Ван Цян (3) со счётом 6:0, 6:7 (5:7), 6:3.

В 2018 году победительницей турнира в Праге стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 4:6, 6:2, 6:3.