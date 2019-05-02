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Мугуруса снялась для обложки журнала GQ

Мугуруса снялась для обложки журнала GQ
Теннис / WTA

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса приняла участие в фотосессии для майского выпуска мексиканской версии журнала GQ.

Фото доступно в «инстаграме» Гарбинье Мугурусы.

В 2019 году 25-летняя уроженка Каракаса, являющаяся двукратной победительницей соревнований «Большого шлема», выиграла один турнир WTA в одиночном разряде — в Монтеррее. В 28 сыгранных матчах Гарбинье добыла 17 побед. В настоящее время теннисистка занимает 20-е место в рейтинге WTA.

На следующей неделе Гарбинье сыграет на соревнованиях категории Premier в Мадриде (Испания). В прошлом сезоне испанка добралась до третьего раунда Madrid Mutua Open, где в трёх партиях уступила представительнице России Дарье Касаткиной – 2:6, 6:4, 3:6.

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