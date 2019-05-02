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Панатта: раньше Федерер был плохим парнем

Панатта: раньше Федерер был плохим парнем
Теннис / ATP

Победитель Открытого чемпионата Франции 1976 года, итальянский теннисист Адриано Панатта помнит времена, когда Роджер Федерер ещё не был примером для всеобщего подражания.

«Я следил за Роджером с того момента, как он только появился в туре. Теперь он совершенен, он никогда не злится на корте, всегда спокоен, однако в прошлом, когда он был юношей, он бросал ракетки и плохо себя вёл. В целом он был плохим парнем, но потом повзрослел.

Что касается непосредственно его игры, то можно лишь сказать — никто не сможет повторить те удары, которые он порой наносит», – цитирует Панатту Tennis World USA.

Ранее Адриано заявил, что 100 титулов Федерера стоят дороже 109 трофеев американца Джимми Коннорса.

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