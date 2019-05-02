Панатта: раньше Федерер был плохим парнем

Победитель Открытого чемпионата Франции 1976 года, итальянский теннисист Адриано Панатта помнит времена, когда Роджер Федерер ещё не был примером для всеобщего подражания.



«Я следил за Роджером с того момента, как он только появился в туре. Теперь он совершенен, он никогда не злится на корте, всегда спокоен, однако в прошлом, когда он был юношей, он бросал ракетки и плохо себя вёл. В целом он был плохим парнем, но потом повзрослел.



Что касается непосредственно его игры, то можно лишь сказать — никто не сможет повторить те удары, которые он порой наносит», – цитирует Панатту Tennis World USA.



Ранее Адриано заявил, что 100 титулов Федерера стоят дороже 109 трофеев американца Джимми Коннорса.

100 – это только начало. Как Роджер Федерер шёл к юбилейному титулу Роджер Федерер стал вторым в истории теннисистом, чьё количество титулов выражается трёхзначным числом.