Феррер: таких теннисистов, как Надаль, больше не будет

Испанский теннисист Давид Феррер в преддверии турнира в Мадриде (Испания), после которого он завершит спортивную карьеру, рассказал о своих эмоциях от предстоящего события и поделился ожиданиями от дальнейшего развития тенниса в его стране.



«Я выбрал этот турнир, потому что это Masters 1000. Здесь играют лучшие. Мне предоставится возможность закончить свою карьеру с людьми, которые всегда были со мной: моя семья, мои самые близкие люди. Все они смогут прийти на мою последнюю игру. И, конечно же, я очень рад закончить карьеру дома», — приводит слова испанского теннисиста официальный сайт турнира в Мадриде.



Феррер также отметил, что ему было очень приятно слышать тёплые слова от своих соперников: «На предыдущих турнирах мне уже не раз приносили дань уважения, и я изо всех сил старался сохранять концентрацию. Хочу наслаждаться каждым моментом. Это будет моя последняя игра на центральном корте, и когда она закончится, я буду наслаждаться всем этим.



Надаль? Таких, как он, уже не будет. То, чего добился Рафа, сложно повторить. Сейчас появляются очень хорошие игроки, у которых большое будущее. Я не хочу называть имена, потому что каждый должен следовать своим путём, верно? Но на самом деле в испанском теннисе растёт хорошая смена. В этом аспекте мы можем быть спокойны. Но не нужно сравнивать их с Надалем. То, чего он достиг, никем не достигнуто», — отметил Феррер.