Хачанов в двух сетах уступил Кольшрайберу во втором круге турнира в Мюнхене

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на турнире в Мюнхене (Германия) под вторым номером, в матче за выход в четвертьфинал в двух сетах проиграл немцу Филиппу Кольшрайберу – 7:6 (8:6), 6:4. По показателю личных встреч лидирует немецкий теннисист 3-1.
Продолжительность поединка составила 1 час 51 минуту. Кольшрайбер 3 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. На счету Хачанова 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.
В четвертьфинале соперником Кольшрайбера станет победитель матча Денис Кудла (США) — Маттео Берреттини (Италия).