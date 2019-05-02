Хачанов в двух сетах уступил Кольшрайберу во втором круге турнира в Мюнхене

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на турнире в Мюнхене (Германия) под вторым номером, в матче за выход в четвертьфинал в двух сетах проиграл немцу Филиппу Кольшрайберу – 7:6 (8:6), 6:4. По показателю личных встреч лидирует немецкий теннисист 3-1.



Продолжительность поединка составила 1 час 51 минуту. Кольшрайбер 3 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. На счету Хачанова 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.



В четвертьфинале соперником Кольшрайбера станет победитель матча Денис Кудла (США) — Маттео Берреттини (Италия).



Мужчины. Мюнхен. Второй круг



Рудольф Моллекер (Германия) — Роберто Баутиста-Агут (4, Испания) – 4:6, 2:6.



Гидо Пелья (7, Аргентина) — Таро Дэниэл (Япония) – 6:1, 6:7 (7:9), 6:3.