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Хачанов в двух сетах уступил Кольшрайберу во втором круге турнира в Мюнхене

Хачанов в двух сетах уступил Кольшрайберу во втором круге турнира в Мюнхене
Теннис / ATP

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на турнире в Мюнхене (Германия) под вторым номером, в матче за выход в четвертьфинал в двух сетах проиграл немцу Филиппу Кольшрайберу – 7:6 (8:6), 6:4. По показателю личных встреч лидирует немецкий теннисист 3-1.

Продолжительность поединка составила 1 час 51 минуту. Кольшрайбер 3 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. На счету Хачанова 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

В четвертьфинале соперником Кольшрайбера станет победитель матча Денис Кудла (США) — Маттео Берреттини (Италия).

Мужчины. Мюнхен. Второй круг

Рудольф Моллекер (Германия) — Роберто Баутиста-Агут (4, Испания) – 4:6, 2:6.

Гидо Пелья (7, Аргентина) — Таро Дэниэл (Япония) – 6:1, 6:7 (7:9), 6:3.

02 мая 2019 года, четверг. 16:20 МСК
Мюнхен. 2-й круг
Матч окончен
Филипп Кольшрайбер
41
Германия
Филипп Кольшрайбер
Ф. Кольшрайбер
2 : 0
Карен Хачанов
13
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
1 2 3
           
7 8 6  
6 6 4  
           
02 мая 2019 года, четверг. 13:30 МСК
Мюнхен. 2-й круг
Матч окончен
Рудольф Моллекер
157
Германия
Рудольф Моллекер
Р. Моллекер
0 : 2
Роберто Баутиста-Агут
21
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
1 2 3
           
4 2  
6 6  
           
02 мая 2019 года, четверг. 12:00 МСК
Мюнхен. 2-й круг
Матч окончен
Гидо Пелья
26
Аргентина
Гидо Пелья
Г. Пелья
2 : 1
Таро Дэниэл
72
Япония
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
1 2 3
           
6 6 7 6
1 7 9 3
           
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