Федерер: людей шокировало, когда я проигрывал даже один сет

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о давлении, долгие годы оказываемом на него, и о том, как сложно оправдывать ожидания болельщиков.



«В течение многих лет люди были шокированы, когда я проигрывал даже один сет, и журналисты сразу задавали мне вопросы, мог ли я из-за этого проиграть матч.



Остановиться на стадии финала или полуфинала было слишком плохо, а вылет в четвертьфинале воспринимался, как если бы я проиграл в первом раунде. Было очень сложно. Иногда меня расстраивало, что мои результаты не были оценены должным образом.

Когда Рафаэль Надаль, Новак Джокович и даже Энди Маррей начали выигрывать всё, СМИ считали, что это нормально и обыденно. Но это совсем не так. То, что они делали, просто невероятно, и я не уверен, что все это понимают», — приводит слова Федерера Tennis World USA.