Стрыцова обыграла Синякову и в полуфинале турнира в Праге сыграет с Тайхман

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова, посеянная на турнире в Праге (Чехия) под девятым номером, в матче за выход в полуфинал победила соотечественницу Катержину Синякову — 6:1, 6:2.



Продолжительность поединка составила 1 час 11 минут. Стрыцова 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Синяковой 1 эйс, 3 двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.



В полуфинале соперницей Стрыцовой станет швейцарка Хиль Белен Тайхман, которая обыграла россиянку Светлану Кузнецову со счётом 2:6, 6:6, 6:2.



Женщины. Прага. Четвертьфинал



Барбора Стрыцова (9, Чехия) — Катержина Синякова (6, Чехия) — 6:1, 6:2.

Светлана Кузнецова (Россия) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария) — 6:2, 3:6, 2:6.