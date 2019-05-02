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Стрыцова обыграла Синякову и в полуфинале турнира в Праге сыграет с Тайхман

Стрыцова обыграла Синякову и в полуфинале турнира в Праге сыграет с Тайхман
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова, посеянная на турнире в Праге (Чехия) под девятым номером, в матче за выход в полуфинал победила соотечественницу Катержину Синякову — 6:1, 6:2.

Продолжительность поединка составила 1 час 11 минут. Стрыцова 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Синяковой 1 эйс, 3 двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале соперницей Стрыцовой станет швейцарка Хиль Белен Тайхман, которая обыграла россиянку Светлану Кузнецову со счётом 2:6, 6:6, 6:2.

Женщины. Прага. Четвертьфинал

Барбора Стрыцова (9, Чехия) — Катержина Синякова (6, Чехия) — 6:1, 6:2.
Светлана Кузнецова (Россия) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария) — 6:2, 3:6, 2:6.

02 мая 2019 года, четверг. 15:00 МСК
Прага. 1/4 финала
Матч окончен
Барбора Стрыцова
39
Чехия
Барбора Стрыцова
Б. Стрыцова
2 : 0
Катержина Синякова
44
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
1 2 3
           
6 6  
1 2  
           
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