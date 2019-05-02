Саккари вышла в полуфинал турнира в Рабате, обыграв действующую чемпионку

Теннисистка из Греции Мария Саккари, посеянная на турнире в Рабате (Морокко) под седьмым номером, в четвертьфинальном матче одолела первую сеянную и действующую победительницу соревнований Элисе Мертенс из Бельгии со счётом 6:4, 7:6 (7:2). Соперницы ранее не играли друг с другом.



Продолжительность поединка составила 1 час 48 минут. Саккари 5 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Мертенс 1 эйс, 8 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.



За выход в финал Саккари поспорит с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк (8), в трёх сетах обыгравшей свою соотечественницу Исалин Бонавентюр со счётом 5:7, 6:1, 6:2.



Женщины. Рабат. Четвертьфиналы



Ребекка Петерсон (Швеция) — Айла Томлянович (4, Австралия) — 2:6, 4:6



Йоханна Конта (7, Великобритания) — Се Шувэй (2, Китайский Тайбэй) — 6:7 (1:7), 6:4, 6:4.