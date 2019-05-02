Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Саккари вышла в полуфинал турнира в Рабате, обыграв действующую чемпионку

Саккари вышла в полуфинал турнира в Рабате, обыграв действующую чемпионку
Теннис / WTA

Теннисистка из Греции Мария Саккари, посеянная на турнире в Рабате (Морокко) под седьмым номером, в четвертьфинальном матче одолела первую сеянную и действующую победительницу соревнований Элисе Мертенс из Бельгии со счётом 6:4, 7:6 (7:2). Соперницы ранее не играли друг с другом.

Продолжительность поединка составила 1 час 48 минут. Саккари 5 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Мертенс 1 эйс, 8 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

За выход в финал Саккари поспорит с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк (8), в трёх сетах обыгравшей свою соотечественницу Исалин Бонавентюр со счётом 5:7, 6:1, 6:2.

Женщины. Рабат. Четвертьфиналы

Ребекка Петерсон (Швеция) — Айла Томлянович (4, Австралия) — 2:6, 4:6

Йоханна Конта (7, Великобритания) — Се Шувэй (2, Китайский Тайбэй) — 6:7 (1:7), 6:4, 6:4.

02 мая 2019 года, четверг. 19:25 МСК
Рабат. 1/4 финала
Матч окончен
Элисе Мертенс
18
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
0 : 2
Мария Саккари
51
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
1 2 3
           
4 6 2  
6 7 7  
           
02 мая 2019 года, четверг. 13:00 МСК
Рабат. 1/4 финала
Матч окончен
Исалин Бонавентюр
122
Бельгия
Исалин Бонавентюр
И. Бонавентюр
1 : 2
Элисон Ван Эйтванк
52
Бельгия
Элисон Ван Эйтванк
Э. Ван Эйтванк
1 2 3
           
7 1 2
5 6 6
           
02 мая 2019 года, четверг. 14:30 МСК
Рабат. 1/4 финала
Матч окончен
Ребекка Петерсон
62
Швеция
Ребекка Петерсон
Р. Петерсон
0 : 2
Айла Томлянович
43
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
1 2 3
           
2 4  
6 6  
           
02 мая 2019 года, четверг. 16:50 МСК
Рабат. 1/4 финала
Матч окончен
Йоханна Конта
47
Великобритания
Йоханна Конта
Й. Конта
2 : 1
Се Шувэй
24
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
С. Шувэй
1 2 3
           
6 1 6 6
7 7 4 4
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент