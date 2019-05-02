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Дель Потро, не игравший с февраля, приступил к тренировкам в Мадриде

Дель Потро, не игравший с февраля, приступил к тренировкам в Мадриде
Теннис / ATP

Бывшая третья ракетка планеты аргентинец Хуан-Мартин дель Потро провёл тренировку в Мадриде на корте, который примет турнир серии «Мастерс 1000» с 5 по 12 мая.

Теннисист не играл на турнирах с февраля, когда получил травму колена. На тренировке в Мадриде аргентинец наносил глубокие удары под заднюю линию, не выкладываясь на полную силу и стараясь оценить своё физическое состояние.

Участие дель Потро на турнире в Мадриде пока официально не подтверждено, однако нахождение спортсмена на месте проведения соревнований указывает на большую вероятность его присутствия в основной сетке. Несмотря на почти три месяца вне игры, аргентинец сохранил высокое восьмое место в мировом рейтинге, а потому получит высокий номер посева и начнёт турнир со второго круга.

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