Бывший тренер Шараповой войдёт в штаб американки Слоан Стивенс

Голландский специалист Свен Грёнефельд войдёт в тренерский штаб американской теннисистки Слоан Стивенс. Восьмая ракетка планеты объявила об этом, выложив в своём «инстаграме» фотографию с тренером, сопроводив её подписью: «Добро пожаловать в команду, Свен. Надеюсь, вы любите бобы и индийскую еду».

Ранее Стивенс работала с американцем Камау Мюрреем, с которым она одержала победу на Открытом чемпионате США 2017 года и вышла финал турнира в Париже, добравшись до третьей строчки мирового рейтинга минувшим летом.



Свен Грёнефельд являлся тренером Марии Шараповой с ноября 2013 года по март 2018-го. Под его руководством российская теннисистка выиграла Открытый чемпионат Франции в 2014 году, а также становилась победительницей турниров в Пекине (Китай), Мадриде (Испания), Штутгарте (Германия), Риме (Италия), Брисбене (Австралия) и Тяньцзине (Китай).