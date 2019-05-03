Тим: лишь парни из «Большой четвёрки» выиграли больше трофеев, чем я с 2015 года

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал свои успехи в матчах против Роджера Федерера и Рафаэля Надаля в 2019 году. Швейцарца он обыграл в финале турнира в Индиан-Уэллсе, а Надаля – в полуфинале грунтовых соревнований в Барселоне.



«В этом году я уже обыграл двух величайших игроков всех времён. Это сумасшествие. Более того, в обоих случаях я ещё и завоевал титулы.



Победа в финале Барселоны над Медведевым получилась приятной – я был дисциплинировал и выбрал правильное оружие на игру, всё было отлично реализовано.



Только Джокович, Федерер, Надаль и Маррей выиграли больше трофеев, чем я, если считать с 2015 года. Впрочем, на их счету много побед на мэйджорах, и именно это является моей главной целью», – цитирует Тима Tennis World USA.