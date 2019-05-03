В честь Э. Маррея и его семьи назван теннисный турнир в Шотландии

В период с 16 по 22 сентября в Глазго (Шотландия) будет проводиться турнир категории «Челленджер». Соревнования, призовой фонд которых составит $ 25 тыс., будут названы в честь семьи Марреев – Murray Trophy — Glasgow. Об этом сообщает LTA.

Известно, что Джейми Маррей помогал организаторам с подготовкой турнира. «Я в восторге от того, что турнир в Глазго будет переименован в Murray Trophy — Glasgow», – заявил 33-летний теннисист.

Напомним, Джейми Маррей стал первым представителем Великобритании, которому удалось стать первой ракеткой мира в Открытой эре. Его брат Энди – первый британец, который смог возглавить одиночный рейтинг АТР. Кроме того, он является двукратным олимпийским чемпионом. Джуди Маррей – мать теннисистов, долгое время тренирует их и является известным общественным деятелем.