Мухова впервые в карьере вышла в финал турнира WTA

Чешская теннисистка Каролина Мухова, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнира в Праге (Чехия), вышла в финал, в двух партиях обыграв представительницу США Бернарду Перу со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты.
22-летняя хозяйка кортов 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.
В первом в карьере финале турнира WTA Мухова поспорит с победительницей матча Барбора Стрыцова (Чехия, 9) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария, Q).
В 2018 году победительницей турнира в Праге стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 4:6, 6:2, 6:3.
03 мая 2019 года, пятница. 12:00 МСК
Прага. 1/2 финала
Матч окончен
105
Бернарда Пера
Б. Пера
0 : 2
106
Каролина Мухова
К. Мухова
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|2
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|7
Вихлянцева проиграла в 1/4 финала турнира в Праге, совершив 10 двойных ошибок