Мухова впервые в карьере вышла в финал турнира WTA

Чешская теннисистка Каролина Мухова, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнира в Праге (Чехия), вышла в финал, в двух партиях обыграв представительницу США Бернарду Перу со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты.

22-летняя хозяйка кортов 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

В первом в карьере финале турнира WTA Мухова поспорит с победительницей матча Барбора Стрыцова (Чехия, 9) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария, Q).

В 2018 году победительницей турнира в Праге стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 4:6, 6:2, 6:3.