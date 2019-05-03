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Мухова впервые в карьере вышла в финал турнира WTA

Мухова впервые в карьере вышла в финал турнира WTA
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Каролина Мухова, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнира в Праге (Чехия), вышла в финал, в двух партиях обыграв представительницу США Бернарду Перу со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты.

22-летняя хозяйка кортов 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

В первом в карьере финале турнира WTA Мухова поспорит с победительницей матча Барбора Стрыцова (Чехия, 9) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария, Q).

В 2018 году победительницей турнира в Праге стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 4:6, 6:2, 6:3.

03 мая 2019 года, пятница. 12:00 МСК
Прага. 1/2 финала
Матч окончен
Бернарда Пера
105
США
Бернарда Пера
Б. Пера
0 : 2
Каролина Мухова
106
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
1 2 3
           
2 5  
6 7  
           
Вихлянцева проиграла в 1/4 финала турнира в Праге, совершив 10 двойных ошибок
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