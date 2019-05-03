16-летняя Костюк одолела 17-летнюю Анисимову в Мадриде, выиграв два сета по 6:0

16-летняя украинская теннисистка Марта Костюк с победы стартовала в квалификации к престижному турниру категории Premier в Мадриде (Испания). В трёх партиях она обыграла первую сеяную турнира, 17-летнюю американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 2:6, 6:0.



Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. На счету Костюк 2 эйса, 3 двойные ошибки и 7 брейк-пойнтов из 15. Анисимова отметилась 7 двойными ошибками и 3 брейками. Подача навылет Аманда не выполнила.



Соперницей украинки в финальном раунде квалификации станет представительница Румынии, 178-я ракетка мира, Ирина Бара.

Стоит отметить, что в основную сетку турнира в Мадриде через квалификацию пытаются пробиться пять россиянок: Вера Звонарёва, Екатерина Александрова, Маргарита Гаспарян, Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова.