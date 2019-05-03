Потапова встретится со Звонарёвой в квалификации турнира в Мадриде

Российская теннисистка Анастасия Потапова (12) пробилась во второй раунд квалификации турнира Premier Mandatory в Мадриде (Испания). На старте отборочных соревнований она в трёх партиях обыграла представительницу Польши Магду Линетт со счётом 1:6 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 49 минут.

Анастасия дважды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 5 из 19 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 6 двойных ошибок и 4 брейка.

Следующей соперницей Потаповой в квалификации будет соотечественница Вера Звонарёва.

В 2018 году победительницей турнира в Мадриде стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла голландку Кики Бертенс со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.