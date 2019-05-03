В финале турнира в Праге сыграют теннисистки, не входящие в топ-100

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова (9) не смогла выйти в финал турнира в Праге (Чехия). В полуфинале она взяла всего три гейма в противостоянии с представительницей Швейцарии Хиль Белен Тайхман, пробившейся в основную сетку через квалификацию, — 3:6, 0:6. Продолжительность поединка составила 1 час 16 минут.
Стрыцова ни разу не подала навылет и не реализовала ни одного из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 4 брейка.
В финале 146-я ракетка мира поспорит с чешкой Каролиной Муховой (WC), занимающей 106-ю строчку рейтинга WTA.
В 2018 году победительницей турнира в Праге стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 4:6, 6:2, 6:3.
03 мая 2019 года, пятница. 13:30 МСК
Прага. 1/2 финала
Матч окончен
39
Барбора Стрыцова
Б. Стрыцова
0 : 2
146
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
|1
|2
|3
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|3
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|6
|6
Мухова впервые в карьере вышла в финал турнира WTA