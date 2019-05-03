Виландер: после ухода Надаля испанский теннис не окажется в кризисе

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» швед Матс Виландер не считает, что испанский теннис погрузится в кризис после ухода из спорта Рафаэля Надаля, Давида Феррера и Фелисьяно Лопеса.



«Испанские теннис будет в полном порядке даже после завершение карьер Рафаэля Надаля, Давида Феррера и Фелисьяно Лопеса. Да, возможно, это будет не тот уровень, но ветераны сделали важное дело – своей игрой они вдохновили многих молодых парней. Надеюсь, многие из них вырастут в чемпионов», – заявил Виландер в интервью Plaza Deportiva.



Напомним, Феррер завершит профессиональную карьеру уже на следующей неделе в ходе турнира в Мадриде. 37-летний Лопес тоже готовится к завершению выступлений в ближайшие годы.

Феррер впервые за 16 лет покинет пределы топ-100 рейтинга ATP