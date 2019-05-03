Калинская и Кужмова выиграли турнир в Праге

Российская теннисистка Анна Калинская и представительница Словакии Виктория Кужмова в финале турнира WTA в Праге (Чехия) в парном разряде одолели лидеров посева — американку Николь Меликар и хозяйку кортов Квету Пешке — со счётом 4:6, 7:5, [10:7]. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.

Калинская и Кужмова дважды подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

Для россиянки и словачки это первый в карьере титул на соревнованиях WTA в парном разряде.

В финале турнира в одиночном разряде сыграют чешка Каролина Мухова (WC) и швейцарка Хиль Белен Тайхман (Q). Турнир завершится завтра, 4 мая.