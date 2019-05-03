Бердых, получивший «уайлд-кард» на «Мастерс» в Мадриде, пропустит турнир

Чешский теннисист Томаш Бердых сообщил, что не примет участия на соревнования категории АТР 1000 в Мадриде (Испания), которые пройдут в период с 5 по 12 мая.

«К сожалению, вынужден пропустить турнир в Мадриде. Мне нужно больше времени на восстановление, чтобы продолжать выступления на высоком уровне. Хочу поблагодарить за предоставленный мне „уайлд-кард“, пусть он достанется кому-то другому. Спасибо за поддержку», — написал Бердых в «Твиттере».

Бердых является 13-кратным чемпионом турниров ATP, в течение многих лет был игроком первой десятки, а в 2015 году достиг лучшего результата в карьере – 4-й строчки мирового рейтинга.

Действующим победителем Madrid Mutua Open является немец Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее австрийца Доминика Тима – 6:4, 6:4. Бердых в 2018 году уступил в первом же матче на турнире французу Ришару Гаске.