Победы Муховой и Тайхман — в обзоре полуфинальных матчей турнира в Праге

Чешская теннисистка Каролина Мухова, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнира в Праге (Чехия), вышла в финал, в двух партиях обыграв представительницу США Бернарду Перу со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты.

Второй финалисткой соревнований стала швейцарка Хиль Белен Тайхман, которая разгромила Барбору Стрыцову из Чехии — 6:3, 6:0. Матч продолжался 1 час 18 минут.

Стоит отметить, что для Муховой это будет первый финал турнира WTA в карьере.

В 2018 году победительницей турнира в Праге стала чешка Петра Квитова. В решающем поединке она выиграла у румынки Михаэлы Бузэрнеску со счётом 4:6, 6:2, 6:3. В этом сезоне первый номер посева получила представительница Чехии Каролина Плишкова, но она снялась с соревнований.

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