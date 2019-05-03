Конта сыграет с Саккари в финале турнира в Рабате

Представительница Великобритании Йоханна Конта вышла в финал соревнований в Рабате (Марокко) с призовым фондом $ 250 тыс., обыграв в двух сетах австралийку Айлу Томлянович, посеянную под четвёртым номером, со счётом 6:2, 7:6 (9:7). Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты.
Конта выполнила 5 эйсов, дважды ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из шести. В активе Томлянович 3 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 1 сделанный брейк.
В финале Конта встретится с Марией Саккари из Греции, которая в полуфинале взяла верх над Элисон ван Эйтванк из Бельгии — 6:4, 6:4.
В 2018 году чемпионкой турнира в Рабате стала бельгийка Элисе Мертенс. В финале она обыграла Томлянович со счётом 6:2, 7:6 (7:4).
03 мая 2019 года, пятница. 16:00 МСК
Рабат. 1/2 финала
Матч окончен
43
Айла Томлянович
А. Томлянович
0 : 2
47
Йоханна Конта
Й. Конта
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