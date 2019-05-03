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А. Зверев не смог защитить титул в Мюнхене, проиграв в четвертьфинале Гарину

А. Зверев не смог защитить титул в Мюнхене, проиграв в четвертьфинале Гарину
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный на турнире категории ATP 250 в Мюнхене под первым номером, не смог выйти в полуфинал соревнований. В 1/4 финала 22-летний уроженец Гамбурга в трёх сетах проиграл представителю Чили Кристьяну Гарину со счётом 4:6, 7:5, 5:7. Матч продолжался 2 часа 14 минут.

Третья ракетка мира 14 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. Его визави выполнил 2 эйса, не ошибался на подаче и сделал 7 брейков.

В полуфинале Гарин, занимающий 47-е место в рейтинге ATP, встретится с итальянцем Марко Чеккинато.

Напомним, в финале прошлогоднего розыгрыша А. Зверев со счётом 6:3, 6:3 переиграл соотечественника — Филипа Кольшрайбера.

Мужчины. Мюнхен. Четвертьфинал

Марко Чеккинато (Италия) — Мартон Фучович (Венгрия) — 1:6, 7:5, 7:5.

03 мая 2019 года, пятница. 16:45 МСК
Мюнхен. 1/4 финала
Матч окончен
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
1 : 2
Кристьян Гарин
47
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
1 2 3
           
4 7 5
6 5 7
           
03 мая 2019 года, пятница. 12:00 МСК
Мюнхен. 1/4 финала
Матч окончен
Марко Чеккинато
19
Италия
Марко Чеккинато
М. Чеккинато
2 : 1
Мартон Фучович
35
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
1 2 3
           
1 7 7
6 5 5
           
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