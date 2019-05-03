А. Зверев не смог защитить титул в Мюнхене, проиграв в четвертьфинале Гарину

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный на турнире категории ATP 250 в Мюнхене под первым номером, не смог выйти в полуфинал соревнований. В 1/4 финала 22-летний уроженец Гамбурга в трёх сетах проиграл представителю Чили Кристьяну Гарину со счётом 4:6, 7:5, 5:7. Матч продолжался 2 часа 14 минут.

Третья ракетка мира 14 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. Его визави выполнил 2 эйса, не ошибался на подаче и сделал 7 брейков.

В полуфинале Гарин, занимающий 47-е место в рейтинге ATP, встретится с итальянцем Марко Чеккинато.

Напомним, в финале прошлогоднего розыгрыша А. Зверев со счётом 6:3, 6:3 переиграл соотечественника — Филипа Кольшрайбера.

Мужчины. Мюнхен. Четвертьфинал

Марко Чеккинато (Италия) — Мартон Фучович (Венгрия) — 1:6, 7:5, 7:5.